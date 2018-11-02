Ученые: Мировой океан нагревается на 60% сильнее, чем считалось ранее





Ученые напоминают, что мировой океан поглощает много тепловой энергии, которую выделяет человечество. В атмосферу планет выбрасывается не только углекислый газ, но и тепло, которое поглощает вода. Количество тепловой энергии в 150 раз больше числа всей использующейся людьми. В результате происходит таяние ледников из-за роста температуры воды. Сейчас ученые выяснили, что мировой океан вбирает в себя тепла больше, чем считалось ранее, а это говорит о том, что нужно пересмотреть прежние расчёты по предотвращению глобального потепления.Прежние расчёты по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу необходимо срочно корректировать, чтобы предотвратить катастрофу. Ученые заявляют, что человечеству необходимо ещё на 25% сократить выработку вредных примесей. Хотя на данный момент не удаётся достичь даже тех цифр, которые были озвучены ранее.