АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.42 USD 65.60
Курс валют на 01.11.2018

Ученые считают российские земли самыми дикими в мире

Ученые Квинслендского университета и экологической организации Wildlife Conservation Society назвали российские земли самыми дикими в мире. РФ оказалась во главе глобального рейтинга государств по площади акваторий и территорий, которые не затрагивает человеческая деятельность. Этот показатель превышает отметку в 15 миллионов квадратных метров, сообщает Nature.

Ученые считают российские земли самыми дикими в мире

По словам авторов научной работы, еще 100 лет назад только 15% земной поверхности было задействовано в сфере сельского хозяйства, а сегодня занято 77% суши и 87% Мирового океана. Дикая природа важна для смягчения климатических последствий и борьбы с уменьшением биологического разнообразия.

Около 8 миллионов квадратных километров в России приходится на дикую природу. Далее в рейтинге расположены Канада, Австралия, США и Бразилия. С точки зрения ученых, нетронутые экосистемы служат естественными банками, где содержится генетическая информация, и так называемыми «резервациями», куда уходят животные с мест, где сильно ощущается человеческое влияние.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука / Главные новости
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Рапунцель заявила в Instagram, что не
Дана Борисова подает в суд на бывшего супруга
Американцы считают, что Опра Уинфри и Том Хэнкс
Дочь Ренаты Литвиновой снимется в ее новом фильме
Постельное фото полуобнаженного Егора Крида
«Для меня это больная тема»: Александра Шева о
Владу Кадони надоело, что Никита Шалюков не
Ученые считают российские земли самыми дикими в
Прохор Шаляпин сбежал от коротконогой Виталины
В Челябинске из-за звонка о бомбе эвакуированы
Ракеты РС-28 "Сармат" поступят на вооружение в
В BMW назвали цены на новые BMW i3 и i3s
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных
Daily Mail: Замужество ухудшило здоровье Меган
Карину Мишулину довели до слез на шоу «Прямой
Кроссовер GAC Trumpchi GS5 нового поколения вышел
Вчера вечером в Москве избили актера Даниила
Елена Воробей из палаты рассказала о причинах
Водители Формулы-1 просят камеры и мониторы в
Ученые: Бесплатная пицца увеличивает
Денис Лебедев рассказал, что только сейчас
Оксана Ряска разозлила Ксению Бородину и получила
Ученые: У мужчин старше 35 лет чаще рождаются
Стас Костюшкин сравнил себя с Волочковой и сел на
Ученые: Оральный секс увеличивает риск
Разработчики Just Cause 4 рассказали о трёх
Во избежание расправы Кокорина и Мамаева
49-летняя Дженнифер Лопес снялась в откровенной
Под контрсанкции РФ попала Юлия Тимошенко
Мария Лиман восхитила поклонников откровенным
Просмотреть все новости