Ученые считают российские земли самыми дикими в мире





По словам авторов научной работы, еще 100 лет назад только 15% земной поверхности было задействовано в сфере сельского хозяйства, а сегодня занято 77% суши и 87% Мирового океана. Дикая природа важна для смягчения климатических последствий и борьбы с уменьшением биологического разнообразия.Около 8 миллионов квадратных километров в России приходится на дикую природу. Далее в рейтинге расположены Канада, Австралия, США и Бразилия. С точки зрения ученых, нетронутые экосистемы служат естественными банками, где содержится генетическая информация, и так называемыми «резервациями», куда уходят животные с мест, где сильно ощущается человеческое влияние.