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Ученые из Самары научились превращать теплый воздух в холодную воду

Ученые из Самары научились создавать воду из воздуха. В разработанной установке “Вихревой родник” используется принцип конденсации.

Ученые из Самары научились превращать теплый воздух в холодную воду

Ученые использовали природный принцип конденсации, при котором влага оседает на определенных поверхностях. Аппарат отличается энергонезависимостью, а также сравнительно небольшими размерами порядка 6-10 метров в высоту, а также 1-2 метров в диаметре. Пластмассовая установка, по словам разработчиков, будет работать наиболее эффективно именно там, где наиболее востребована. В местах с засушливым климатом, к примеру, в пустыне, содержание влаги в воздухе чрезвычайно высоко, в связи с чем, разработка сможет обеспечить регионы с дефицитом воды необходимым ее количеством. Такая технология работает благодаря температуре воздуха, и чем она выше – тем больше воды аппарат позволит получить.

Изобретение “Вихревой родник” входит в число лучших изобретений ученых РФ за прошлый год. Некоторые источники утверждают, что вихревой эффект даст возможность получать не только воду, но и электричество.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:12

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