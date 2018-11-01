Ученые из Самары научились превращать теплый воздух в холодную воду





Ученые использовали природный принцип конденсации, при котором влага оседает на определенных поверхностях. Аппарат отличается энергонезависимостью, а также сравнительно небольшими размерами порядка 6-10 метров в высоту, а также 1-2 метров в диаметре. Пластмассовая установка, по словам разработчиков, будет работать наиболее эффективно именно там, где наиболее востребована. В местах с засушливым климатом, к примеру, в пустыне, содержание влаги в воздухе чрезвычайно высоко, в связи с чем, разработка сможет обеспечить регионы с дефицитом воды необходимым ее количеством. Такая технология работает благодаря температуре воздуха, и чем она выше – тем больше воды аппарат позволит получить.Изобретение “Вихревой родник” входит в число лучших изобретений ученых РФ за прошлый год. Некоторые источники утверждают, что вихревой эффект даст возможность получать не только воду, но и электричество.