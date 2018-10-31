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Ученые рассказали о 5 продуктах, способных улучшить потенцию

Американские ученые в ходе исследований выяснили, что арахис, шпинат, овсяные хлопья, бананы и различные ягоды улучшают мужскую потенцию. Данные продукты достаточно просто найти в любом магазине.

Ученые рассказали о 5 продуктах, способных улучшить потенцию

Открывает список всеми любимый арахис, он содержит много клетчатки, белков и мононенасыщенных жиров. Второе место по важности занимает шпинат, это растение содержит большое количество железа, магния и нитратов, что помогает увеличить мышечную массу и в целом ускорить кровообращение. А магний помогает избежать воспаления внутри кровеносных сосудов. На третьем месте располагается банан, в котором содержатся бромелаин и калий. Первый обладает противовоспалительным действием и разжижает кровь, что способствует увеличению уровня тестостерона в организме мужчины. Что касается калия, то данный минерал помогает крови лучше циркулировать по венам и сосудам.

4 место заняли овсяные хлопья. В них много цинка, который также положительно влияет на уровень тестостерона, а аминокислоты помогают контролировать настроение и эмоции. Пятое место заняли ягоды. Находящиеся в них витамины В и С способны помочь справиться со стрессом и наладить гормональный фон. А высокий уровень фитохимикалий улучшает сексуальное возбуждение и влечение.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:00

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