Учёные: Самые большие на Земле птицы – эпиорнисы были полуслепыми





Эпиорнисы (слоновые птицы) обитали на Мадагаскаре. Они могли иметь рост более трех метров, набирая массу больше полутоны. Их исчезновение учёные связывают с людьми, которые охотились на них. Но данная гипотеза подвергается критике, потому что есть мнение, что эпиорнисы существовали параллельно с людьми очень долго. Анализируя останки черепа эпиорнисов, исследователи выяснили, что области, которые связаны с восприятием, а также анализом зрительной информации, у данных птиц были практически неразвиты. По мнению учёных, это говорит о том, что данные животные вели ночной образ жизни и были полуслепыми.Ранее считали, что эпиорнисы, как и близкие к ним большие птицы современности (эму и страусы), являлись дневными животными. Но проведенный недавно анализ их ДНК показал на родство их с нелетающими киви, ведущими ночной образ жизни. У киви и эпиорнисов практически полностью неразвиты оптические доли мозга. Однако у данных птиц хорошо выражены обонятельные доли. Это указывает на адаптацию их к жизни в условиях влажных тропических лесов. Скрываясь умело в ночной темноте джунглей Мадагаскара, эпиорнисы редко попадали на глаза людям. Данный фактор может объяснить довольно долгое сосуществование людей и гигантских птиц на острове.