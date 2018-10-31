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Учёные: Самые большие на Земле птицы – эпиорнисы были полуслепыми

Ученые-палеонтологи изучили черепа эпиорнисов. Речь идёт о самых крупных из живших на Земле птиц. Учёные выяснили, что они были полуслепыми, а также вели ночной образ жизни.

Учёные: Самые большие на Земле птицы – эпиорнисы были полуслепыми

Эпиорнисы (слоновые птицы) обитали на Мадагаскаре. Они могли иметь рост более трех метров, набирая массу больше полутоны. Их исчезновение учёные связывают с людьми, которые охотились на них. Но данная гипотеза подвергается критике, потому что есть мнение, что эпиорнисы существовали параллельно с людьми очень долго. Анализируя останки черепа эпиорнисов, исследователи выяснили, что области, которые связаны с восприятием, а также анализом зрительной информации, у данных птиц были практически неразвиты. По мнению учёных, это говорит о том, что данные животные вели ночной образ жизни и были полуслепыми.

Ранее считали, что эпиорнисы, как и близкие к ним большие птицы современности (эму и страусы), являлись дневными животными. Но проведенный недавно анализ их ДНК показал на родство их с нелетающими киви, ведущими ночной образ жизни. У киви и эпиорнисов практически полностью неразвиты оптические доли мозга. Однако у данных птиц хорошо выражены обонятельные доли. Это указывает на адаптацию их к жизни в условиях влажных тропических лесов. Скрываясь умело в ночной темноте джунглей Мадагаскара, эпиорнисы редко попадали на глаза людям. Данный фактор может объяснить довольно долгое сосуществование людей и гигантских птиц на острове.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:27

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