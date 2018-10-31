Предсказания Ванги, которые касаются 2019 года
Предсказательница Ванга никогда не говорила конкретно о событиях 2019 года. Но она упоминала о конце второго десятилетия предстоящего столетия, поэтому исследователям стало понятно, какой год подразумевала болгарская ясновидящая.
События, о которых говорила Ванга, со временем могли быть немного искажены. Но при этом эксперты утверждают, что предсказательница не раз упоминала о нашем времени и говорила: "Действия огромной страны повергнут весь мир в смятение".
Специалисты решили расшифровать ее слова, они предполагают, что речь идет либо о США или Китае, либо о России. Какую именно страну болгарская ясновидящая имела в виду, никто точно не знает. Но поскольку она всегда называла самой светлой и духовной именно Россию, возможно, она и говорила о ней.
Эксперты считают, что слова Ванги: "Люди будут убивать друг друга за веру, уверенные в справедливости таких убийств", уже начали сбываться. Ведь конфликт на Ближнем Востоке только усиливается, и угрозы террористов, которые действуют якобы от имени Всевышнего, внушают серьезные опасения.
Также болгарская ясновидящая много раз говорила: "Земля взбунтуется, и многие погибнут по этой причине". Сейчас на Земле участились природные катастрофы и аномальные климатические катаклизмы. И не исключено, что в ближайшем будущем слова болгарской ясновидящей исполнятся.
Говорят, что в последние годы жизни Ванга повторяла: "На смену строму порядку придет новый, угодный человеку и Богу". Она нередко конкретно указывала, что это произойдет в конце второго десятилетия XXI века.
При этом эксперты напоминают, что Ванга обязательно подчеркивала, что многое зависит от самих людей, а также от их веры и любви.
События, о которых говорила Ванга, со временем могли быть немного искажены. Но при этом эксперты утверждают, что предсказательница не раз упоминала о нашем времени и говорила: "Действия огромной страны повергнут весь мир в смятение".
Специалисты решили расшифровать ее слова, они предполагают, что речь идет либо о США или Китае, либо о России. Какую именно страну болгарская ясновидящая имела в виду, никто точно не знает. Но поскольку она всегда называла самой светлой и духовной именно Россию, возможно, она и говорила о ней.
Эксперты считают, что слова Ванги: "Люди будут убивать друг друга за веру, уверенные в справедливости таких убийств", уже начали сбываться. Ведь конфликт на Ближнем Востоке только усиливается, и угрозы террористов, которые действуют якобы от имени Всевышнего, внушают серьезные опасения.
Также болгарская ясновидящая много раз говорила: "Земля взбунтуется, и многие погибнут по этой причине". Сейчас на Земле участились природные катастрофы и аномальные климатические катаклизмы. И не исключено, что в ближайшем будущем слова болгарской ясновидящей исполнятся.
Говорят, что в последние годы жизни Ванга повторяла: "На смену строму порядку придет новый, угодный человеку и Богу". Она нередко конкретно указывала, что это произойдет в конце второго десятилетия XXI века.
При этом эксперты напоминают, что Ванга обязательно подчеркивала, что многое зависит от самих людей, а также от их веры и любви.
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:00