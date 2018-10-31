Предсказания Ванги, которые касаются 2019 года

Действия огромной страны повергнут весь мир в смятение

Люди будут убивать друг друга за веру, уверенные в справедливости таких убийств

Земля взбунтуется, и многие погибнут по этой причине

На смену строму порядку придет новый, угодный человеку и Богу





События, о которых говорила Ванга, со временем могли быть немного искажены. Но при этом эксперты утверждают, что предсказательница не раз упоминала о нашем времени и говорила: "".Специалисты решили расшифровать ее слова, они предполагают, что речь идет либо о США или Китае, либо о России. Какую именно страну болгарская ясновидящая имела в виду, никто точно не знает. Но поскольку она всегда называла самой светлой и духовной именно Россию, возможно, она и говорила о ней.Эксперты считают, что слова Ванги: "", уже начали сбываться. Ведь конфликт на Ближнем Востоке только усиливается, и угрозы террористов, которые действуют якобы от имени Всевышнего, внушают серьезные опасения.Также болгарская ясновидящая много раз говорила: "". Сейчас на Земле участились природные катастрофы и аномальные климатические катаклизмы. И не исключено, что в ближайшем будущем слова болгарской ясновидящей исполнятся.Говорят, что в последние годы жизни Ванга повторяла: "". Она нередко конкретно указывала, что это произойдет в конце второго десятилетия XXI века.При этом эксперты напоминают, что Ванга обязательно подчеркивала, что многое зависит от самих людей, а также от их веры и любви.