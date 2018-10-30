Ученые: В будущем искать инопланетян поможет новый вид льда





В начале этого года во время очередных раскопок, группой ученых глубоко под землей был обнаружен новый вид льда, который находился в алмазных образованиях. Ему дали название Ice VII. Особенность находки заключается в том, что это состояние он приобретает благодаря давлению, которое происходит на молекулярном уровне, а не из-за температурного влияния. Новый вид образования также имеет высокую скорость формирования – 1600 км/ч.После изучения материала ученые пришли к выводу, что Ice VII образовывается не так, как обычный лед. Этот процесс подходит под определение «гомогенное зарождение». Теперь ученые могут предполагать, что в космическом пространстве есть планеты, на которых благодаря давлению мог образовываться такой аналог. А это значит, что в нем могла сохраниться жизнь.