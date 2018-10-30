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Ученые: В будущем искать инопланетян поможет новый вид льда

Американские ученые обнаружили новый вид льда, который в будущем поможет искать инопланетян на других планетах. По мнению экспертов, данное вещество образовывается не так, как обычный лед на поверхности Земли.
Ученые: В будущем искать инопланетян поможет новый вид льда

В начале этого года во время очередных раскопок, группой ученых глубоко под землей был обнаружен новый вид льда, который находился в алмазных образованиях. Ему дали название Ice VII. Особенность находки заключается в том, что это состояние он приобретает благодаря давлению, которое происходит на молекулярном уровне, а не из-за температурного влияния. Новый вид образования также имеет высокую скорость формирования – 1600 км/ч.

После изучения материала ученые пришли к выводу, что Ice VII образовывается не так, как обычный лед. Этот процесс подходит под определение «гомогенное зарождение». Теперь ученые могут предполагать, что в космическом пространстве есть планеты, на которых благодаря давлению мог образовываться такой аналог. А это значит, что в нем могла сохраниться жизнь.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:24

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