NASA планирует осуществить полет астронавтов к поверхности Венеры





О том, что Венера непригодна для жизни, исследователям известно достаточно давно, благодаря советской космонавтике, которая помогла получить определенную информацию о планете еще в 70-х годах. Атмосфера состоит из углекислого газа, серной кислоты и азота, в связи с чем, любой вид контакта с ней чреват весьма негативными последствиями. Тем не менее, верхние слои атмосферы не так опасны, более того, они схожи с земными и могут защитить космонавтов от вредоносного ионизирующего излучения. Перемещение там будет осуществляться благодаря специфическим дирижаблям, сконструированным для использования в крайне неблагоприятных окружающих условиях. В качестве движущей силы будет использоваться ветер.Целью данной миссии сотрудники NASA называют восполнение пробелов в изучении Венеры. Несмотря на то, что о существовании небесного тела известно на протяжении многих веков, до сих пор не проводились исследования, которые раскрыли бы в полной мере особенности планеты.