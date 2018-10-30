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Учёные: Человечество с 1970-х годов уничтожило на Земле 60 процентов животных

На Земле с 1970-х годов человечество уничтожило 60 процентов животных. Также люди продолжают истреблять среду их обитания ради пищи и сельского хозяйства.
Учёные: Человечество с 1970-х годов уничтожило на Земле 60 процентов животных

Согласно отчёту, подготовленному Всемирным фондом дикой природы - WWF, в период с 1970 по 2014 годы наша планета лишилась 60 процентов различных видов представителей животного мира. В основном, естественная среда обитания животных истребляется ради сельскохозяйственных нужд и пищи. В результате охоты человека полностью исчезло около 300 видов млекопитающих. Также на окружающую среду негативное воздействие имеет химическое загрязнение.

Эксперты отмечают, что в мире в настоящее время началась шестая волна массового вымирания животных. В общей сложности за всю историю цивилизации на Земле были истреблены половина всех растений и 83 процента млекопитающих. Специалисты считают, что люди могут сократить урон, наносимый дикой природе, путём отказа от потребления в пищу мяса.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 12:52

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