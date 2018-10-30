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В США пассажиры самолета заметили портал из параллельной Вселенной

В США пассажиры самолёта заметили портал из параллельной Вселенной. По мнению уфологов, это Планета Х сблизилась с Землёй и готовится к вторжению.
В США пассажиры самолета заметили портал из параллельной Вселенной

Нибиру вызвала общественный резонанс после того, как эксперты в один голос начали заявлять, что некое космическое тело в скором времени приблизится к Земле, спровоцировав катаклизмы. В свою очередь некоторые уфологи утверждают, что опасаться землянам следует жителей Планеты Х, которые готовятся к вторжению на Землю. Исследователи считают, что Нибиру не видно, потому что она расположена в параллельной Вселенной, а переход между мирами будет осуществляться при помощи специальных порталов.

Подобный портал недавно заметили в США пассажиры авиалайнера, их внимание привлёк странный объект за бортом самолёта. Над Землёй парил светящийся круг светло-синего цвета, этот процесс очевидцы запечатлели на видеокамеру. Эксперты изучили запись и пришли к выводу, что это портал, который пришельцы используют для проникновения на Землю, а также он может быть знаком начала вторжения обитателей Планеты Х.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 10:14

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