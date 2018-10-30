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Учёные: Люди склонны проявлять чувства правой рукой из-за её доминирующего положения

Ученые выяснили причину того, почему взаимодействие с окружающим миром и людьми происходит, в основном, при помощи правой руки. Специалисты считают, что это связано с ее доминирующим положением.

Учёные: Люди склонны проявлять чувства правой рукой из-за её доминирующего положения


Ученые из Рурского университета выяснили, что есть достаточно четкая связь между правой стороной тела человека и чувствами. Как выяснилось, левая часть является вспомогательной в большинстве случаев. Рукопожатие, как правило, осуществляется правой рукой, а при поцелуе люди более склонны наклонять голову вправо. Кроме того, при попытке рассмотреть что-то, к примеру, используя микроскоп, большинство используют правый глаз. То же касается и органов слуха, где большее предпочтение отдается доминирующей стороне, если нужно прислушаться.

Как выяснилось, данные процессы являются подсознательными, в связи с чем, люди не выбирают, какую именно сторону тела использовать в данном случае. Автоматически мозг выбирает доминирующую часть, а у большинства людей она является правой.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:44

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