Учёные: Люди склонны проявлять чувства правой рукой из-за её доминирующего положения





Ученые из Рурского университета выяснили, что есть достаточно четкая связь между правой стороной тела человека и чувствами. Как выяснилось, левая часть является вспомогательной в большинстве случаев. Рукопожатие, как правило, осуществляется правой рукой, а при поцелуе люди более склонны наклонять голову вправо. Кроме того, при попытке рассмотреть что-то, к примеру, используя микроскоп, большинство используют правый глаз. То же касается и органов слуха, где большее предпочтение отдается доминирующей стороне, если нужно прислушаться.Как выяснилось, данные процессы являются подсознательными, в связи с чем, люди не выбирают, какую именно сторону тела использовать в данном случае. Автоматически мозг выбирает доминирующую часть, а у большинства людей она является правой.