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Учёные: Развитие инсульта у детей может быть связано с генетическими мутациями

Учёные считают, что развитие инсульта у детей может быть связано с некоторыми генетическими мутациями в организме. По мнению врачей, профилактикой инсульта, помимо здорового образа жизни, должна стать генетическая диагностика.
Учёные: Развитие инсульта у детей может быть связано с генетическими мутациями

Медики называют инсультом острое нарушение мозгового кровообращения, в 85 процентах случаев подобное состояние связано с частичным отмиранием головного мозга и внутримозговым кровоизлиянием. Помимо ряда сердечно-сосудистых заболеваний инсульт могут спровоцировать такие вредные привычки, как злоупотребление алкоголем и курение, а также неправильное питание и лишний вес. За последние годы медики наблюдают, как инсульт стремительно молодеет, а также в 40 процентах случаев это связано с генетикой.

Большинство инсультов можно предотвратить, придерживаясь здорового образа жизни. Также учёные считают, что генетические тестирования могут сделать профилактику инсультов более эффективной. Специалисты разработали тесты, с помощью которых каждый человек может узнать, имеется ли у него предрасположенность к ишемическому инсульту. Если знать о своей генетической предрасположенности, то можно предотвратить развитие заболевания.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 09:06

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