Учёные: Женские легкие более устойчивы к различным типам дыма





Учёные выяснили, что легкие женщин, а также мужчин неодинаково воспринимают дым, включая также табачный. Проведя лабораторные эксперименты, эксперты пришли к выводу, что у мужчин табачный дым значительно чаще вызывал сильные воспаления легких, чем у представительниц слабого пола. Специалисты не могут ответить однозначно, почему у женщин и мужчин различные иммунологические реакции на дым.По мнению медицинских специалистов, представители разных полов на протяжении тысяч поколений имели различную эволюционную историю влияния дыма на организм. В данном случае женщинам удалось лучше приспособиться. По словам других учёных, здесь важную роль играют гормоны, защищающие женский организм. По словам медиков, в любом случае курение наносит вред человеческому организму.