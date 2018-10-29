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Учёные: Женские легкие более устойчивы к различным типам дыма

Американские учёные доказали, что женские легкие благодаря эволюции являются более устойчивыми к различным типам дыма. Исследование провела Медицинская школа Университета Северной Калифорнии.

Учёные: Женские легкие более устойчивы к различным типам дыма


Учёные выяснили, что легкие женщин, а также мужчин неодинаково воспринимают дым, включая также табачный. Проведя лабораторные эксперименты, эксперты пришли к выводу, что у мужчин табачный дым значительно чаще вызывал сильные воспаления легких, чем у представительниц слабого пола. Специалисты не могут ответить однозначно, почему у женщин и мужчин различные иммунологические реакции на дым.

По мнению медицинских специалистов, представители разных полов на протяжении тысяч поколений имели различную эволюционную историю влияния дыма на организм. В данном случае женщинам удалось лучше приспособиться. По словам других учёных, здесь важную роль играют гормоны, защищающие женский организм. По словам медиков, в любом случае курение наносит вред человеческому организму.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:12

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