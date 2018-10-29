Кишечная микрофлора плохо восстанавливается после употребления антибиотиков





Для эксперимента ученые отобрали несколько совершенно здоровых мужчин. Отмечается, что количество подопытных людей было недостаточно большим, чтобы говорить об абсолютной достоверности исследования, однако, достаточным для понимания общей картины. Участники исследования сдавали анализы практически каждый день, а финальное исследование было проведено спустя полгода после ежедневного употребления определенного количества антибиотиков. Выяснилось, что состав бактерий в кишечнике стал немного иным, к примеру, 9 видов бактерий полностью исчезли. Взамен появились новые и, по результатам предварительных тестов, они не слишком благотворно влияют на микрофлору.Несмотря на то, что численность бактерий не менялась, их состав изменился в значительной степени. Исследователи рекомендуют принимать антибиотики с большой осторожностью, иначе последствия могут быть достаточно опасными для здоровья.