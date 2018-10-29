Появление НЛО над озером Тахо вызвало панику среди американцев





Водоем на границе Калифорнии и Невады давно уже пользуется недоброй славой у местного населения из-за частых аномальных событий. Он также влечет к себе туристов, которые тоже стали невольными очевидцами полета внеземного корабля пришельцев, имевшего внушительные размеры.Исследователи отметили, что в этот раз летающая тарелка даже не собиралась скрываться от людей, а также находилась на близком расстоянии. Перед такими событиями группа НЛО прилетала на озеро, чтобы выкачивать из него воду для своих целей.