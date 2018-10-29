Появление НЛО над озером Тахо вызвало панику среди американцев
Пользователи сетей увидели видео, опубликованное свидетелями события из США. Появление НЛО над озером Тахо вызвало панику среди американцев, сразу запечатлевших объект на камеру.
Водоем на границе Калифорнии и Невады давно уже пользуется недоброй славой у местного населения из-за частых аномальных событий. Он также влечет к себе туристов, которые тоже стали невольными очевидцами полета внеземного корабля пришельцев, имевшего внушительные размеры.
Исследователи отметили, что в этот раз летающая тарелка даже не собиралась скрываться от людей, а также находилась на близком расстоянии. Перед такими событиями группа НЛО прилетала на озеро, чтобы выкачивать из него воду для своих целей.
Водоем на границе Калифорнии и Невады давно уже пользуется недоброй славой у местного населения из-за частых аномальных событий. Он также влечет к себе туристов, которые тоже стали невольными очевидцами полета внеземного корабля пришельцев, имевшего внушительные размеры.
Исследователи отметили, что в этот раз летающая тарелка даже не собиралась скрываться от людей, а также находилась на близком расстоянии. Перед такими событиями группа НЛО прилетала на озеро, чтобы выкачивать из него воду для своих целей.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:43