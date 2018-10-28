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В связи с приближением Хэллоуина эксперты рассказали, как бороться с фобиями

В связи с приближением Хэллоуина, эксперты поделились некоторыми способами борьбы с фобиями. Психиатры, имеющие опыт профилактики и лечения подобных заболеваний, рассказали о некоторых способах борьбы со страхом.

В связи с приближением Хэллоуина эксперты рассказали, как бороться с фобиями


Фобией называют сильный страх перед определенной ситуацией или предметом. Причем, это может быть вызвано как самим событием, так и его ожиданием. На пример никтофобия, более известная как боязнь темноты, является страхом перед событием, а оптофобия, боязнь открывать глаза, может трактоваться, как страх перед тем, что темнота пропадет. Различные фобии имеют такие симптомы, как: сухость во рту, паника, потливость, чувство тревоги и тряска. Отмечается, что данные симптомы подкрепляются мыслями о том, что произойдет, если страх станет реальной угрозой. Существует также особый вид фобий, называемый непрерывными, к примеру, боязнь собак. С таким страхом человек едва ли в состоянии покинуть дом.

Для борьбы с фобиями эксперты рекомендуют постепенно воздействовать на некоторые стимулы, которые и являются источниками страхов. Когнитивно-поведенческая терапия, а также внимательность, способны возыметь благотворный эффект, впрочем, в некоторых случаях, рекомендуется обратиться к специалистам во избежание осложнений.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:55

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