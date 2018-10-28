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Эксперты рассказали о полезных свойствах витамина Р

Ученые сообщают о важности витамина Р в жизнедеятельности человека. По их словам, данное вещество способствует нормализации кровяного давления, а также обладает противодиабетическими свойствами.

Эксперты рассказали о полезных свойствах витамина Р


По словам экспертов, значением данного витамина нередко пренебрегают в связи с тем, что его польза не так очевидна. Тем не менее, он способен практически полностью покрыть потребность организма человека в витамине С. Систематическое употребление витамина Р способствует снижению отека некоторых тканей, нормализации давления и частоты сердечных сокращений. Кроме того, у женщин, регулярно употребляющих его, был замечен сниженный уровень риска развития высокого давления крови. Витамин P присутствует во многих продуктах с голубым и красным цветом, в том числе в клубнике, голубике, малине, сливе, винограде, а также в красной капусте.

По словам ученых, регулярное употребление витамина Р способствует нормализации множества функций организма. Несмотря на то, что его противодиабетические свойства не доказаны, рекомендуется систематически употреблять такие продукты, как: брокколи, листовая зелень, имбирь, лук и спаржа.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:26

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