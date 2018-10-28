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Землетрясения помогли ученым доказать твердость внутреннего ядра Земли

Австралийские ученые доказали, что ядро земли является твердым телом, а не расплавленным, как считалось ранее. Плотность ядра удалось подтвердить благодаря исследованию S-волн, которые проходят лишь через твердые тела во время землетрясений.

Землетрясения помогли ученым доказать твердость внутреннего ядра Земли


Научные эксперименты по этому поводу проводились и ранее, впрочем, лишь недавно были найдены достоверные доказательства тому, что земное ядро твердое. Для подтверждения теории специалисты обратились к особым видам сейсмических волн, затухающим при приближении к поверхности, в связи с чем их обнаружение достаточно проблематично. Проанализировав данные о землетрясениях со всей планеты, а также сравнив их попарно, исследователям удалось обнаружить S-волны. С учетом того, что данный вид излучения распространяется исключительно по твердым объектам, центр планеты не является расплавленным, так как ядро Земли может проводить S-волны.

Температура открытой области до сих пор не изучена, как и ее возраст. Ученые рассчитывают, что результаты исследования помогут ответить на вопросы о формировании Земли.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 07:31

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