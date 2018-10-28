Землетрясения помогли ученым доказать твердость внутреннего ядра Земли





Научные эксперименты по этому поводу проводились и ранее, впрочем, лишь недавно были найдены достоверные доказательства тому, что земное ядро твердое. Для подтверждения теории специалисты обратились к особым видам сейсмических волн, затухающим при приближении к поверхности, в связи с чем их обнаружение достаточно проблематично. Проанализировав данные о землетрясениях со всей планеты, а также сравнив их попарно, исследователям удалось обнаружить S-волны. С учетом того, что данный вид излучения распространяется исключительно по твердым объектам, центр планеты не является расплавленным, так как ядро Земли может проводить S-волны.Температура открытой области до сих пор не изучена, как и ее возраст. Ученые рассчитывают, что результаты исследования помогут ответить на вопросы о формировании Земли.