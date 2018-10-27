Подготовка автомобиля к зиме: эксперты рассказали, что нужно сделать в первую очередь





Зима для автомобиля связана не только с влажным воздухом, низкой температурой и коротким световым днем, но и дорожными реагентами, песком и гравием. По этой причине долгая зима становится настоящим испытанием машины на прочность, поэтому необходимо подготовить «железного коня» к эксплуатации.Эксперты советуют начать с подготовки лакокрасочного покрытия. Из-за реагентов на дорогах внешний вид кузова портится — лакокрасочное покрытие тускнеет, появляется коррозия и покрывается царапинами. Во избежание этого необходимо применять специальные защитные составы. Они наносятся тонким слоем на весь кузов. Самый простой для применения - защитный воск, но и он самый недолговечный. Через несколько моек процедуру необходимо повторить. Второй выход — керамическое покрытие, содержащее кремний. Наносить его должен мастер, и срок эксплуатации составляет до полугода.Не менее важно подготовить кузов. На бампере, капоте и крыльях из-за снега и наледи могут появиться трещины и сколы. Для этих целей существует полиуретановая антигравийная пленка. Благодаря ей предотвращается контакт лакокрасочного покрытия с щеткой во время очистки кузова и от щебня и гравия от впереди идущих автомобилей.Не стоит забывать и о фарах, которые можно восстановить при помощи полировки. Современная оптика выполняется из поликарбоната, который можно восстановить при помощи абразивной полировальной пасты. После этого можно использовать полиуретановую антигравийную пленку.Для снижения обледенения стекол рекомендуется использовать «антидождь». Благодаря ей процесс очистки стекла будет проходить гораздо проще.