Ученые назвали домашние предметы, способные вызвать рак





Опасным компонентом является освежитель воздуха, так как в его состав входят вредные компоненты, способные вызвать рак. Наволочки из хлопка также повышают вероятность развития онкологии, поскольку хлопок – это превосходная питательная среда для инсектицидов и пестицидов. Фермеры также используют гербициды, чтобы защитить хлопок от вредителей. Ученые выяснили, что данные химические вещества содержат активный ингредиент - глифосат, который может спровоцировать онкологическое заболевание.Краска, в состав которой входят летучие органические компоненты, также крайне опасна. Проведенное исследование показало, что люди, часто использующие краску, имеют риск опухолей полости рта, мочевого пузыря, легких, поджелудочной железы и лейкозов. Мебель из синтетической кожи тоже опасна для здоровья человека, так как ее изготовляют из пластического полимера - поливинилхлорид. Не менее опасна мебель из древесноволокнистых плит, имеющих среднюю плотность, потому что в них содержатся токсические химические вещества.