Биологи раскрыли секрет выносливости голубых гну





Соответствующая особенность была замечена специалистами Университетского колледжа Лондона и их коллегами из Университета Ботсваны. Исследователи провели ряд наблюдений за антилопами, прикрепив к одной особи спецошейник. Устройство контролировало перемещения животного с помощью GPS-датчика, а также проводило сбор данных о характеристиках движения подопытного.В течение 5 дней голубой гну преодолел расстояние в 80 км и ни разу не останавливался, чтобы выпить воды. Биологи сделали вывод, что тайна выносливости этого вида заключается в экономном расходе их энергии. При обследовании у животного была вырезана часть мышечных тканей, после чего проверена на эффективность функционирования. Как выяснилось, у голубых гну крайне высокий КПД, составляющий 62,6%. Это означает, что большая доля энергии тратится животным именно на движение, а не на генерирование тепла. По этой причине особи этого вида заметно слабее ощущают жажду и не требуют большого количества жидкости для охлаждения организма.При продолжении эксперимента, исследователи провели анализ мышцы у домашней коровы. У них коэффициент полезного действия оказался значительно ниже и составил 41,8%. В то же время ученые подчеркивают, что для фауны это весьма неплохой результат. Средний КПД у животных составляет лишь 25%. Статистику значительно портят сухопутные, поскольку птицы и амфибии с морскими животными тратят энергию намного экономнее.