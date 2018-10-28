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Биологи раскрыли секрет выносливости голубых гну

Биологам удалось раскрыть тайну выносливости голубых гну. Эти животные способны обходиться без воды в течение 5 дней и не демонстрировать никаких признаков обезвоживания.

Биологи раскрыли секрет выносливости голубых гну

Соответствующая особенность была замечена специалистами Университетского колледжа Лондона и их коллегами из Университета Ботсваны. Исследователи провели ряд наблюдений за антилопами, прикрепив к одной особи спецошейник. Устройство контролировало перемещения животного с помощью GPS-датчика, а также проводило сбор данных о характеристиках движения подопытного.

В течение 5 дней голубой гну преодолел расстояние в 80 км и ни разу не останавливался, чтобы выпить воды. Биологи сделали вывод, что тайна выносливости этого вида заключается в экономном расходе их энергии. При обследовании у животного была вырезана часть мышечных тканей, после чего проверена на эффективность функционирования. Как выяснилось, у голубых гну крайне высокий КПД, составляющий 62,6%. Это означает, что большая доля энергии тратится животным именно на движение, а не на генерирование тепла. По этой причине особи этого вида заметно слабее ощущают жажду и не требуют большого количества жидкости для охлаждения организма.

При продолжении эксперимента, исследователи провели анализ мышцы у домашней коровы. У них коэффициент полезного действия оказался значительно ниже и составил 41,8%. В то же время ученые подчеркивают, что для фауны это весьма неплохой результат. Средний КПД у животных составляет лишь 25%. Статистику значительно портят сухопутные, поскольку птицы и амфибии с морскими животными тратят энергию намного экономнее.



 
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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 00:00

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