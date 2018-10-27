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Учёные: Кофе и чай способствуют активному образу жизни человека

Австралийские учёные выяснили, что кофе и чай способствуют активному образу жизни человека. Это связано с тем, что при достаточном употреблении указанные напитки обеспечивают организм необходимым количеством энергии для движения.

Учёные: Кофе и чай способствуют активному образу жизни человека

Несмотря на многочисленные утверждения о том, что чрезмерное употребление кофе и чая может негативно сказаться на здоровье, австралийские учёные доказали и пользу этих напитков. Особенно результаты нового исследования экспертов из Школы движения и питания человека при Университете Квинсленда касаются спортсменов и просто приверженцев активного образа жизни. Часто содержащийся в кофе и чае кофеин способен снизить чувство усталости и апатии, которое нередко мешает людям выполнять намеченные физические нагрузки. Кроме того, в обычной жизни распространённые напитки также являются весьма полезными. По данным проведённого опроса женщины, выпивающие от двух и более чашек кофе в день, не чувствуют особого напряжения при выполнении своих домашних обязанностей, а также находят время для умеренной спортивной активности.

Подводя итоги своего исследования, австралийские специалисты напоминают о работе своих коллег из США, доказавших, что недостаточная двигательная активность несёт в себе гораздо больший вред для жизни и здоровья человека, чем вредные привычки, такие как курение и употребление спиртного. Именно поэтому эксперты настоятельно рекомендуют всем, кто испытывает упадок сил или полное отсутствие желания посещать запланированную тренировку, пробежку или просто делать зарядку, заранее выпивать пару чашек кофе или чая, которые, как уже доказано, способствуют активному образу жизни.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 15:14

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