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Настасья Самбурская развеселила фанатов в Instagram видео о приверженцах ЗОЖ

Настасья Самбурская в соцсети Instagram опубликовала новый ролик о приверженцах ЗОЖ, которым развеселила своих подписчиков. Актриса высмеяла людей, которые отказывают себе в удовольствии полакомиться любимой едой.

Настасья Самбурская развеселила фанатов в Instagram видео о приверженцах ЗОЖ

Артистка выразила фолловерам своё мнение о ЗОЖ и правильном питании. По мнению знаменитости, некоторые люди очень фанатично подходят к еде. Они демонстрируют всем свою принципиальность, не употребляя пищу, которая может не соответствовать стандартам, принятым сторонниками здорового образа жизни. Настасья Самбурская считает, что можно иногда «баловать» себя блюдами, которые действительно вкусные и нравятся. Кинозвезда развеселила подписчиков пародийным роликом. В нём показано, как женщина из высшего общества не могла выбрать блюдо в ресторане.

Видео в течение двух часов собрало более 340 тысяч отметок «Мне нравится» и более 430 комментариев. Фанаты поблагодарили Настасью Самбурскую за креативный подход. Некоторые поклонники признались, что они разглядели в ролике себя. Однако нашлись и те, кто выступили с критикой. Они считают, что ЗОЖ - позитивное начинание. По их мнению, отказ от отдельных блюд является неизбежной жертвой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:25

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