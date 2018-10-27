Горсть орехов защитит от болезней сердца и от рака кишечника – ученые





Но и другие виды орехов также способны творить настоящие чудеса, утверждают научные сотрудники из Университета Вандербильта (США) и Шанхайского института онкологии (КНР). Ученые заметили, что любителиживут дольше и меньше страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.может похвастаться большим количеством кальция, магния и марганца в своем составе. Этот продукт способен противостоять воспалительным процесса и снижать аппетит, способствуя похудению.Орешкисодержат не меньше полезных веществ, оказывая на организм общее тонизирующее воздействие. Очень помогает при упадке сил и высоком давлении, утверждают ученые.Если регулярно употреблять, это благотворно отразится на работе печени, на составе крови и общем состоянии. Наличие гамма-токоферола или разновидности витамина Е обуславливает защитный эффект против некоторых видов опухоли.Что касается, в этом продукте «собрались» практически все аминокислоты, которые так необходимы для здоровья человека. Кроме прочих достоинств, свойственным всем орехам, фундук способен противостоять первым симптомам сахарного диабета, а также усиливать иммунитет и выводить из организма токсины. Как и грецкие орехи, фундук способен противостоять раку кишечника, заявили исследователи из Университета имени Шиллера (ФРГ).