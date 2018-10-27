Горсть орехов защитит от болезней сердца и от рака кишечника – ученые
Если употреблять всего одну горсть орехов каждый день, уже через шесть недель в разы повысится уровень защиты организма от болезней сердца и даже от рака кишечника. К таким выводам пришли ученые из Университета Иллинойса, изучавших грецкие орехи.
Но и другие виды орехов также способны творить настоящие чудеса, утверждают научные сотрудники из Университета Вандербильта (США) и Шанхайского института онкологии (КНР). Ученые заметили, что любители арахиса живут дольше и меньше страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.
Миндаль может похвастаться большим количеством кальция, магния и марганца в своем составе. Этот продукт способен противостоять воспалительным процесса и снижать аппетит, способствуя похудению.
Орешки кешью содержат не меньше полезных веществ, оказывая на организм общее тонизирующее воздействие. Очень помогает при упадке сил и высоком давлении, утверждают ученые.
Если регулярно употреблять фисташки, это благотворно отразится на работе печени, на составе крови и общем состоянии. Наличие гамма-токоферола или разновидности витамина Е обуславливает защитный эффект против некоторых видов опухоли.
Что касается фундука, в этом продукте «собрались» практически все аминокислоты, которые так необходимы для здоровья человека. Кроме прочих достоинств, свойственным всем орехам, фундук способен противостоять первым симптомам сахарного диабета, а также усиливать иммунитет и выводить из организма токсины. Как и грецкие орехи, фундук способен противостоять раку кишечника, заявили исследователи из Университета имени Шиллера (ФРГ).
Но и другие виды орехов также способны творить настоящие чудеса, утверждают научные сотрудники из Университета Вандербильта (США) и Шанхайского института онкологии (КНР). Ученые заметили, что любители арахиса живут дольше и меньше страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.
Миндаль может похвастаться большим количеством кальция, магния и марганца в своем составе. Этот продукт способен противостоять воспалительным процесса и снижать аппетит, способствуя похудению.
Орешки кешью содержат не меньше полезных веществ, оказывая на организм общее тонизирующее воздействие. Очень помогает при упадке сил и высоком давлении, утверждают ученые.
Если регулярно употреблять фисташки, это благотворно отразится на работе печени, на составе крови и общем состоянии. Наличие гамма-токоферола или разновидности витамина Е обуславливает защитный эффект против некоторых видов опухоли.
Что касается фундука, в этом продукте «собрались» практически все аминокислоты, которые так необходимы для здоровья человека. Кроме прочих достоинств, свойственным всем орехам, фундук способен противостоять первым симптомам сахарного диабета, а также усиливать иммунитет и выводить из организма токсины. Как и грецкие орехи, фундук способен противостоять раку кишечника, заявили исследователи из Университета имени Шиллера (ФРГ).
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:49