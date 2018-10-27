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Назван ТОП-5 самых надёжных моторов на современных автомобилях

Эксперты составили ТОП-5 самых надёжных моторов на современных автомобилях. Как оказалось, ещё не все производители идут на поводу у маркетологов, производя агрегаты неплохого качества.

Назван ТОП-5 самых надёжных моторов на современных автомобилях

Один из самых надёжных двигателей можно встретить на российском рынке под капотом автомобилей Renault Logan и Sandero. Силовой агрегат имеет простейшую конструкцию из 8 клапанов, ёмкость 1,6 литра и производит 82 лошадиные силы. На втором месте располагается аналогичный мотор с 16 клапанами, выдающий до 115 «скакунов», им комплектуют машины Renault Logan и Sandero, а также более объёмные модели Megane, Duster и Fluence. Третье место занимает мотор Opel Z18XER с объёмом 1,8 литра производительностью 140 лошадиных сил, его можно встретить под капотом моделей Astra, Zafira, а также им комплектуют Chevrolet.

На четвёртой строчке располагается силовой агрегат Mitsubishi 4B11. По сравнению с конкурентами он не так уж и прост, его объём составляет 2,0 литра, а отдача от 150 до 165 «лошадей». Этим силовым агрегатом комплектуются Mitsubishi Lancer, ASX, Outlander и другие модели японской марки. Замыкает пятёрку лидеров мотор Nissan MR20DE с 16 клапанами ёмкостью 2,0 литра производительностью от 133 до 147 лошадиных сил, его можно встретить на Teana, Qashqai, а также на французских моделях Laguna, Clio, Megane, Scenic, Fluence и других.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 06:52

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