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Диетологи назвали 7 продуктов, которые полезно есть на ночь с целью похудения

Эксперты в сфере диетологии назвали 7 продуктов, которые рекомендуется употреблять на ужин. И если многие до сих пор думали, что есть после 18 часов вредно, то этот список поможет им без труда оставаться в форме, не причиняя неудобств собственной фигуре.

Диетологи назвали 7 продуктов, которые полезно есть на ночь с целью похудения

Организм человека очень болезненно воспринимает голодовку, особенно это касается представительниц прекрасного пола. Женское тело предназначено для вынашивания детей, поэтому недостаток питательных веществ и жесткое голодание оно воспринимает как опасность. При ощущении чувства голода организм человека сразу начинает запасаться энергией в виде калорий, а не расходовать их. Следовательно, если желающий похудеть лег спать, но при этом испытывал дискомфорт от недостатка съеденной пищи, то утром его тело будет запасать все то, что он съест за завтраком.

Для того, чтобы избавиться от лишнего веса, вовсе не нужно мучить себя, ограничиваясь в еде по вечерам. Достаточно только соблюдать определенный рацион питания. Специалисты составили список из 7 продуктов, употребление которых перед сном принесет пользу.

Диетологи назвали 7 продуктов, которые полезно есть на ночь с целью похудения

1. Кисломолочные продукты. В них содержится легкий белок, который хорошо усваивается и не откладывается в виде лишнего жира.
2. Молоко. Оно является источником не только белка, но и триптофана, обладающего успокаивающими свойствами и обеспечивающего полноценный сон.
3. Яйца, которые также являются источником полезного белка.
4. Мясо птицы. Оно поддержит процесс обмена веществ на нормальном уровне. Кроме того, оно содержит комплекс полезных витаминов и минералов. При этом в нем практически отсутствуют углеводы.
5. Белая рыба. Ее польза заключается в том, что наряду с малым процентом содержания жира, полезного белка в ней очень много.
6. Тушеные овощи, приготовленные без масла и слабо подсоленные. Благодаря этой еде из кишечника выводятся токсины.
7. Ягоды. В этом лакомстве очень мало калорий, а полезных веществ - огромное количество.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:37

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