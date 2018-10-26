Ученые рассказали о признаках дефицита витамина В12
Витамин В12 является биологически активным веществом, жизненно необходимым для нормального функционирования организма человека. Его недостаток может привести к серьезным последствиям для здоровья, поэтому важно обращать внимание на признаки, указывающие на дефицит этого витамина.
По словам медиков, витамин В12 требуется организму для полноценной работы нервной системы. Главной же его функцией является обеспечение нормального процесса кроветворения. Он также оказывает благотворное воздействие на жировой обмен в печени, понижая уровень холестерина.
Некоторыми известными симптомами недостатка витамина В12 являются головные боли, чувство утомления, потеря интереса к еде. Также врачи советуют обратить и на такие признаки, как ощущение зуда на языке, ближе к краю, ухудшение памяти, слабость мышц, ухудшение зрения, перепады настроения, одышка, повышение температуры тела, стремительное выпадение волос, утончение ногтевых пластин.
Еще одним симптомом, свидетельствующим о нехватке витамина В12, о котором известно далеко не всем, является покалывание и болевые ощущения на задней части ног.
Причиной дефицита важного вещества может быть анемия - синдром, при котором иммунитет подвергает атаке здоровые клетки желудка. Учитывая, что витамин В12 содержится в белковых продуктах животного происхождения, специалисты рекомендуют дополнить свое питание говядиной, печенью, лососем, яйцами и молочными продуктами.
По словам медиков, витамин В12 требуется организму для полноценной работы нервной системы. Главной же его функцией является обеспечение нормального процесса кроветворения. Он также оказывает благотворное воздействие на жировой обмен в печени, понижая уровень холестерина.
Некоторыми известными симптомами недостатка витамина В12 являются головные боли, чувство утомления, потеря интереса к еде. Также врачи советуют обратить и на такие признаки, как ощущение зуда на языке, ближе к краю, ухудшение памяти, слабость мышц, ухудшение зрения, перепады настроения, одышка, повышение температуры тела, стремительное выпадение волос, утончение ногтевых пластин.
Еще одним симптомом, свидетельствующим о нехватке витамина В12, о котором известно далеко не всем, является покалывание и болевые ощущения на задней части ног.
Причиной дефицита важного вещества может быть анемия - синдром, при котором иммунитет подвергает атаке здоровые клетки желудка. Учитывая, что витамин В12 содержится в белковых продуктах животного происхождения, специалисты рекомендуют дополнить свое питание говядиной, печенью, лососем, яйцами и молочными продуктами.
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:00