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Электромобили могут представлять опасность для слепых людей

Норвежскими учеными было проведено исследование, в ходе которого было установлено, что электромобили для слепых людей могут представлять опасность. Об этом заявили исследователи научного центра SINTEF.

Электромобили могут представлять опасность для слепых людей

Специалисты отмечают, что пешеходы с ограниченным зрением могут попасть под колеса электрокара, так как данные авто отличаются низким уровнем шума. Чтобы решить данные проблемы, эксперты придумали новую систему. Её установят в следующем году в модифицированных вариациях электрокаров. Согласно предложениям экспертов, авто смогут производить предупредительные специальные звуки, помогающие пешеходам распознавать приближение электрокаров. Научный сотрудник SINTEF Трулс Берге сообщил, что электромобиль должен издавать искусственные звуки на разных частотах, однако с постоянной интенсивностью в случае движения при скорости 20 км/час и меньше. Ученые отмечают, что новая разработка – это временное решение. При этом она имеет определенные изъяны. К примеру, новые требования не учитывают окружающую среду, непосредственно в которой работает авто. Имеется также определенная разница между звуками, которые нужны при условиях шумного города, а также в тихий вечер.

Исследователи предложили свое решение задачи. Трулс Берге разработал систему адаптивных звуков. В данном случае машину оборудуют микрофонами, которые регистрируют на уровень внешнего звука. В свою очередь электромобиль станет издавать звук, который адаптирован под окружающую среду. Разработка норвежского исследователя в настоящее время проходит тестовые испытания.



 
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Наука / Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:30

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