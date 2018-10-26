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Горячие ванны помогут справиться с депрессией лучше физических упражнений

Ученые из Университета Фрайбурга предложили новый способ борьбы с депрессией. По их мнению, необходимо принимать горячие ванны.

Горячие ванны помогут справиться с депрессией лучше физических упражнений

Однако в этом вопросе существует один очень важный нюанс: эффект зависит от времени суток приема ванн. В исследовании согласились принять участие 45 человек, средний возраст которых составит 48 лет. У всех них была отмечена умеренная или тяжелая депрессия.

Добровольцев разделили на две группы. Представителям первой два раза в неделю предлагалось принимать горячие ванны. Вторая же группа должна была тренироваться в спортивном зале в умеренном режиме.

Что касается воды в ванне, то ее температура составляла 40 градусов по Цельсию. Длительность процедуры не превышала полчаса. После этого участники еще 20 минут проводили под одеялами. Все манипуляции проводились преимущественно в дневное время.

Участники второй группы тренировались в течение 40 минут. Они могли заниматься бегом, плаванием и танцами. При этом регулярно психологи беседовали со всеми добровольцами. По собственному желанию они могли прерывать эксперимент.

Как считают эксперты, причина положительных изменений заключается в том, что был восстановлен естественный температурный режим, который нередко нарушается у пациентов с депрессией. Он отвечает за нормальную работу внутренних биологических часов организма. Температура тела обычно поднимается утром, а падает ночью. Однако у людей с психическими расстройствами наблюдается иная ситуация.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:30

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