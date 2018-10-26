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Этот популярный продукт губителен для печени, заявили врачи

Врачи назвали популярный и распространенный продукт, употребление которого крайне губительно для клеток печени. Речь идет о сахаре.

Этот популярный продукт губителен для печени, заявили врачи

Группа ученых во главе с профессором детской эндокринологии из Калифорнийского университета Робертом Ластигом проанализировали результаты 8 тысяч независимых исследований, посвященных влиянию сахара на состояние здоровья человека. И был сделан удручающий вывод: сахар, как и обработанная фруктоза, является для печени опасным ядом.

Печень в день способна метаболизировать только 6 чайных ложек сахара и не более. Современный человек же зачастую употребляет до 20 чайных ложек. И эти повышенные дозы действуют на печень как хронический дозозависимый токсин. Чрезмерное количество сахара превращаются в организме в жир, провоцируя массу заболеваний от гипертонии и сахарного диабета второго типа до слабоумия и онкологии.

Как сообщает портал SugarScience.org, организм человека отчаянно борется с влиянием сахара, вырабатывая инсулин. Но рано или поздно силы внутренних органов подходят к концу, появляются болезни, которые можно было бы благополучно избежать. Для этого всего лишь нужно отказаться от чрезмерного употребления сахара, который не зря называют «сладкой смертью».



 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:10

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