Разработчики Facebook добавят в соцсеть музыкальный плеер





Отмечается, что люди, зарегистрированные в социальной сети, получат возможность добавлять композиции к своему профилю, отправлять музыку в личных сообщениях, а также публиковать на своей странице. Вероятно, разработчики достигнут договоренностей со стриминговыми сервисами такими, как Apple Music или Spotify. Формат сотрудничества может быть следующим: пользователи смогут прослушать отрывок произведения, а для прослушивания полного трека необходимо перейти в отдельное приложение.Данная функция не является чем-то новым на рынке. До этого подобный инструментарий появился у пользователей My Space и «ВКонтакте». Сначала нововведение будет доступно в тестовом режиме в отдельных странах.До этого интеграцию с Spotify получил дочерний сервис Facebook Instagram. Пользователи могут выбирать понравившуюся композицию и публиковать ее в своих «сториз».