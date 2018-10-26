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Разработчики Facebook добавят в соцсеть музыкальный плеер

Эксперты со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщили, что разработчики Facebook добавят в соцсеть музыкальный плеер. Пользователи получат возможность прослушивать музыку в следующем году.

Разработчики Facebook добавят в соцсеть музыкальный плеер

Отмечается, что люди, зарегистрированные в социальной сети, получат возможность добавлять композиции к своему профилю, отправлять музыку в личных сообщениях, а также публиковать на своей странице. Вероятно, разработчики достигнут договоренностей со стриминговыми сервисами такими, как Apple Music или Spotify. Формат сотрудничества может быть следующим: пользователи смогут прослушать отрывок произведения, а для прослушивания полного трека необходимо перейти в отдельное приложение.

Данная функция не является чем-то новым на рынке. До этого подобный инструментарий появился у пользователей My Space и «ВКонтакте». Сначала нововведение будет доступно в тестовом режиме в отдельных странах.

До этого интеграцию с Spotify получил дочерний сервис Facebook Instagram. Пользователи могут выбирать понравившуюся композицию и публиковать ее в своих «сториз».



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 05:00

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