В Северной Америке найдено древнейшее оружие возрастом 15,5 тысяч лет





Ранние исследования позволили ученым установить, что древнейшая культура на североамериканском континенте носила название Кловис, и что именно они были первыми людьми, жившими на рассматриваемой территории. Несмотря на общепризнанные факты, ученые все чаще сталкиваются с находками, которые говорят о существовании более древних цивилизаций. По мнению экспертов, представители Кловис использовали недавно найденный наконечник в качестве прототипа для создания собственного оружия. Таким образом, можно предположить, что копье принадлежит представителям культуры, представители которой покинули Северную Америку или вымерли до того, как там 13 тысяч лет назад появилась Кловис.Эксперты отмечают, что найденная часть копья определенно использовалась как охотничий инструмент. Благодаря этому открытию, ученые получили некоторое представление о людях, заселявших землю до древнейшей из известных культур.