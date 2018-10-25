Ученые назвали причины для ежедневного употребления шпината
Ученые назвали ряд причин, почему стоит ежедневно употреблять шпинат. Эта овощная зелень способна не только сохранить молодость и укрепить здоровье, но и поддерживать стабильный вес, а также защитить от депрессии.
По словам экспертов, регулярное употребление шпината позволит защитить свой организм от старческой деменции, сердечно-сосудистых и глазных заболеваний, рака и инсульта. В шпинате содержится огромное количество полезных веществ: омега-3 кислоты, лютеин, зексантин, каротиноиды и калий, они позволяют снизить риск развития этих заболеваний.
Кроме того, шпинат является диетическим продуктом. Он богат клетчаткой и белком, которые помогают контролировать аппетит и быстрее восстанавливаться после интенсивной тренировки или физической нагрузки.
В заключение ученые отметили, что шпинат положительно сказывается на психическом состоянии человека и сохраняет чистоту и здоровье кожи. Магний, содержащийся в нем, поддерживает на высоком уровне количество серотонина, играющего ключевую роль в предотвращении развития депрессии и поддержании хорошего психического здоровья. Витамин A, в свою очередь, предотвращает преждевременное старение кожи и поддерживает ее здоровый тон.
Противопоказанием для частого употребления шпината является наличие песка и камней в почках и желчном пузыре, отметили эксперты.
По словам экспертов, регулярное употребление шпината позволит защитить свой организм от старческой деменции, сердечно-сосудистых и глазных заболеваний, рака и инсульта. В шпинате содержится огромное количество полезных веществ: омега-3 кислоты, лютеин, зексантин, каротиноиды и калий, они позволяют снизить риск развития этих заболеваний.
Кроме того, шпинат является диетическим продуктом. Он богат клетчаткой и белком, которые помогают контролировать аппетит и быстрее восстанавливаться после интенсивной тренировки или физической нагрузки.
В заключение ученые отметили, что шпинат положительно сказывается на психическом состоянии человека и сохраняет чистоту и здоровье кожи. Магний, содержащийся в нем, поддерживает на высоком уровне количество серотонина, играющего ключевую роль в предотвращении развития депрессии и поддержании хорошего психического здоровья. Витамин A, в свою очередь, предотвращает преждевременное старение кожи и поддерживает ее здоровый тон.
Противопоказанием для частого употребления шпината является наличие песка и камней в почках и желчном пузыре, отметили эксперты.
Наука / Авторские новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:56