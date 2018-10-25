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Ученые назвали причины для ежедневного употребления шпината
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Ученые назвали причины для ежедневного употребления шпината

Ученые назвали ряд причин, почему стоит ежедневно употреблять шпинат. Эта овощная зелень способна не только сохранить молодость и укрепить здоровье, но и поддерживать стабильный вес, а также защитить от депрессии.

Ученые назвали причины для ежедневного употребления шпината

По словам экспертов, регулярное употребление шпината позволит защитить свой организм от старческой деменции, сердечно-сосудистых и глазных заболеваний, рака и инсульта. В шпинате содержится огромное количество полезных веществ: омега-3 кислоты, лютеин, зексантин, каротиноиды и калий, они позволяют снизить риск развития этих заболеваний.

Кроме того, шпинат является диетическим продуктом. Он богат клетчаткой и белком, которые помогают контролировать аппетит и быстрее восстанавливаться после интенсивной тренировки или физической нагрузки.

Ученые назвали причины для ежедневного употребления шпината

В заключение ученые отметили, что шпинат положительно сказывается на психическом состоянии человека и сохраняет чистоту и здоровье кожи. Магний, содержащийся в нем, поддерживает на высоком уровне количество серотонина, играющего ключевую роль в предотвращении развития депрессии и поддержании хорошего психического здоровья. Витамин A, в свою очередь, предотвращает преждевременное старение кожи и поддерживает ее здоровый тон.

Противопоказанием для частого употребления шпината является наличие песка и камней в почках и желчном пузыре, отметили эксперты.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:56

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