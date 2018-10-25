Ученые назвали причины для ежедневного употребления шпината





По словам экспертов, регулярное употребление шпината позволит защитить свой организм от. В шпинате содержится огромное количество полезных веществ: омега-3 кислоты, лютеин, зексантин, каротиноиды и калий, они позволяют снизить риск развития этих заболеваний.Кроме того, шпинат является диетическим продуктом. Он богат клетчаткой и белком, которые помогаютпосле интенсивной тренировки или физической нагрузки.В заключение ученые отметили, что шпинат положительно сказывается начеловека и. Магний, содержащийся в нем, поддерживает на высоком уровне количество серотонина, играющего ключевую роль в предотвращении развития депрессии и поддержании хорошего психического здоровья. Витамин A, в свою очередь, предотвращает преждевременное старение кожи и поддерживает ее здоровый тон.Противопоказанием для частого употребления шпината является наличие песка и камней в почках и желчном пузыре, отметили эксперты.