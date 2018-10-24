АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 74.86 USD 65.31
Курс валют на 24.10.2018

Ученые создали «умную» панель, отталкивающую бактерии и вирусы

Ученые из канадского научно-исследовательского университета МакМастера смогли создать «умную» панель, отталкивающую вредоносные бактерии и вирусы. Результаты опубликованы в EurekAlert.
Ученые создали «умную» панель, отталкивающую бактерии и вирусы

Данная панель имеет возможность программирования, то есть, она будет отталкивать те бактерии и вирусы, которые ей укажут. Таким образом, станет доступным хранение имплантируемых органов и сердечных клапанов в стерильных условиях без риска заражения. Исследователи имеют дело с умными поверхностями на протяжении 17 лет, но в медицине их применение до сегодняшнего дня было невозможным.

Теперь «умная» поверхность способна оттолкнуть клетки крови, что позволит отказаться от варфарина, он разжижает кровь и помогает ей оставаться в жидком виде. Это особенно важно, когда речь идет о пересадке органов.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Клинтон и Обаме прислали посылку со взрывчаткой
Эксперты IT-индустрии составили ТОП-3 новинок от
Владимир Познер рассказал о понятии слова
Известная телеведущая Ирена Понарошку родила
Андрей Малахов поделился архивным фото в Instagram
Приемный сын Сергея Зверева нашел общий язык с
Андрей Черкасов сменил Ксению Бородину на Острове
Новый Lexus ES седьмой генерации имеет цифровые
Татьяна Арнтгольц рассказала о неадекватных
К 2019 году Сбербанк сделает все банкоматы
Алла Пугачева посетила показ Валентина Юдашкина в
Анастасия Ендальцева выжила с Острова любви Ирину
Ученые создали «умную» панель, отталкивающую
В Москве синоптики рекомендуют водителям
Ученые: Стимуляция тета-ритма мозга с помощью
В Москве водитель автобуса поссорился с
Смартфон OnePlus 6T протестировали в Geekbench
Мария Кожевникова обнародовала фото в свадебном
Планета Нибиру возле Солнца попала на
Nokia выпустит бюджетный кнопочный телефон с
Ученым удалось раскрыть тайну древнего золотого
Перуанская монахиня София благословила Анджелину
Обновленный HP Spectre 15 x360 получил 6-ядерный
Правительство РФ составит список допустимых
Ким Кардашьян рассказала, как впервые увидела
Ученые: Баньяновое дерево улучшает память и
Александр Шпрыгин резко ответил на обвинения
Разработчики Samsung обещают память UFS 3.0 в
Конспирологи: «Ануннаки взорвали Марс и хотят
Ирина Пинчук решила стать блогером
Просмотреть все новости