Ученые создали «умную» панель, отталкивающую бактерии и вирусы





Данная панель имеет возможность программирования, то есть, она будет отталкивать те бактерии и вирусы, которые ей укажут. Таким образом, станет доступным хранение имплантируемых органов и сердечных клапанов в стерильных условиях без риска заражения. Исследователи имеют дело с умными поверхностями на протяжении 17 лет, но в медицине их применение до сегодняшнего дня было невозможным.Теперь «умная» поверхность способна оттолкнуть клетки крови, что позволит отказаться от варфарина, он разжижает кровь и помогает ей оставаться в жидком виде. Это особенно важно, когда речь идет о пересадке органов.