АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 74.86 USD 65.31
Курс валют на 24.10.2018

Некоторые виды динозавров умели дышать “по-птичьи”

Эксперты утверждают, что некоторые виды динозавров могли дышать “по-птичьи”. Такие выводы были сделаны командой ученых из Манчестерского университета благодаря сравнению дыхательных систем.

Некоторые виды динозавров умели дышать “по-птичьи”


Анализу подверглись некоторые модели дыхательных органов динозавров, которые, по словам ученых, имеют огромное сходство с птичьими. Древние ящеры обладали особым строением грудной клетки, благодаря которой легкие омывались кислородом, как при вдохе – так и при выдохе. Кроме того, площадь соприкосновения воздуха с кровью была существенно больше. Если результаты исследований окажутся правдивыми, будет получены ответы на достаточно большое количество вопросов, касательно особенностей жизнедеятельности вымерших видов. К примеру, такое строение легких объяснило бы то, каким образом велоцираптору удавалось развивать скорость бега свыше 60 км/час в условиях разряженного воздуха.

С учетом того, что в доисторические времена содержание кислорода в воздухе было вдвое меньше, данные особенности организма могли способствовать эффективному усвоению газов. Именно птичья дыхательная система является наиболее подходящей в столь суровых условиях.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Гобозов в Instagram «расчищает» дорогу
Некоторые виды динозавров умели дышать “по-птичьи”
Эксперт рассказал о возможной встрече в Париже
Экс-звезда «Дома-2» Олег Майами может стать новым
Владимир Епифанцев разводится с супругой
Виктория Боня предположила, что Пьеру Андюрану не
Ученые разгадали тайну прочности паутины Черной
Смартфон BlackBerry KEY2 с ОЗУ на 6 Гб будет
Наследница Майкла Джексона Пэрис выходит замуж за
«Ребята не жили бы вместе, если у них не было
Остров Гавайского архипелага Ист-Айленд полностью
Российские конструкторы строят первый подводный
Екатерина Шпица стала блондинкой на время съемок
Роман Гриценко не хочет утешать Ольгу Бузову
Ученые обнаружили редкий феномен на луне Сатурна
«Глядь, опять уже не холостой»: Шнуров подтвердил
Депутата Милонова возмутил бюстгальтер из ежей в
Эксперты Академии геополитических наук
Строители подняли из воды съехавший пролет
Елизавета Боярская решила сыграть роль капитана
Татьяна Мусульбес убедила Виктора Литвинова
Психологи назвали лучшие мобильные приложения для
Алла Пугачева попрощалась с осенью в Instagram
Ревизоры обнаружили в NASA недостачу важных
Певицу Зару в новом образе фанаты сравнили со
Сергей Жуков в Instagram рассказал о любви к
В Москве Роспотребнадзор нашел нарушения во всех
Пьер Андюран принес Виктории Боне публичные
Звезда «Дома-2» Екатерина Скютте перенесла
Екатерина Шпица показала в Instagram «обнаженное»
Просмотреть все новости