Некоторые виды динозавров умели дышать “по-птичьи”





Анализу подверглись некоторые модели дыхательных органов динозавров, которые, по словам ученых, имеют огромное сходство с птичьими. Древние ящеры обладали особым строением грудной клетки, благодаря которой легкие омывались кислородом, как при вдохе – так и при выдохе. Кроме того, площадь соприкосновения воздуха с кровью была существенно больше. Если результаты исследований окажутся правдивыми, будет получены ответы на достаточно большое количество вопросов, касательно особенностей жизнедеятельности вымерших видов. К примеру, такое строение легких объяснило бы то, каким образом велоцираптору удавалось развивать скорость бега свыше 60 км/час в условиях разряженного воздуха.С учетом того, что в доисторические времена содержание кислорода в воздухе было вдвое меньше, данные особенности организма могли способствовать эффективному усвоению газов. Именно птичья дыхательная система является наиболее подходящей в столь суровых условиях.