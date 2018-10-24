АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 74.86 USD 65.31
Курс валют на 24.10.2018

Елизавета Боярская решила сыграть роль капитана полиции в триллере «Ворон»

Елизавета Боярская снимется в многосерийном триллере «Ворон», премьера которого состоится 29 октября. Актриса сыграет роль капитана полиции, решив немного отдохнуть от исторических сюжетов.
Елизавета Боярская решила сыграть роль капитана полиции в триллере «Ворон»

В своем блоге Instagram Елизавета Боярская опубликовала анонс к сериалу, а под постом написала, что окончательно поменяла жанр из-за понравившегося сценария режиссеров Евгения Сосницкого и Ольги Ангеловой. Также актриса призналась, что благодаря новому опыту ей удастся посмотреть на себя с другой стороны и узнать лучше.

После череды картин жанра «история» Боярская с радостью согласилась на предложение сыграть капитана полиции в многосерийной ленте «Ворон». Премьера российского многосерийного триллера состоится 29 октября на одном из российских телеканалов.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Глядь, опять уже не холостой»: Шнуров подтвердил
Депутата Милонова возмутил бюстгальтер из ежей в
Эксперты Академии геополитических наук
Строители подняли из воды съехавший пролет
Елизавета Боярская решила сыграть роль капитана
Татьяна Мусульбес убедила Виктора Литвинова
Психологи назвали лучшие мобильные приложения для
Алла Пугачева попрощалась с осенью в Instagram
Ревизоры обнаружили в NASA недостачу важных
Певицу Зару в новом образе фанаты сравнили со
Сергей Жуков в Instagram рассказал о любви к
В Москве Роспотребнадзор нашел нарушения во всех
Пьер Андюран принес Виктории Боне публичные
Звезда «Дома-2» Екатерина Скютте перенесла
Екатерина Шпица показала в Instagram «обнаженное»
Группа компаний «АТС» презентовала двухтопливный
Известный продюсер Лина Арифулина заявила, что у
Промсвязьбанк выдал первый миллиард рублей по
Черный и серебристый оттенки лидируют среди
В Иркутске водитель автомобиля ВАЗ скончался под
Компания Toyota разработала юбилейную версию 25th
Анна Седокова опубликовала в Instagram видео с
Астрономы: Астероид Фаэтон может быть кометой
Смартфон Google Pixel 3 сможет заряжаться от
В Санкт-Петербурге водитель иномарки получил
Перед приближающимся Хэллоуином ученые
На проекте «Дом-2» пытаются собрать пары из детей
Участников «Дома-2» штрафуют за одежду черного
В Москве умер известный поэт Владимир Дагуров
В Перу археологи нашли 20 деревянных
Просмотреть все новости