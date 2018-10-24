Елизавета Боярская решила сыграть роль капитана полиции в триллере «Ворон»

В своем блоге Instagram Елизавета Боярская опубликовала анонс к сериалу, а под постом написала, что окончательно поменяла жанр из-за понравившегося сценария режиссеров Евгения Сосницкого и Ольги Ангеловой. Также актриса призналась, что благодаря новому опыту ей удастся посмотреть на себя с другой стороны и узнать лучше.После череды картин жанра «история» Боярская с радостью согласилась на предложение сыграть капитана полиции в многосерийной ленте «Ворон». Премьера российского многосерийного триллера состоится 29 октября на одном из российских телеканалов.