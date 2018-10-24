Перед приближающимся Хэллоуином ученые рассказали о полезных свойствах тыквы
Ученые утверждают, что тыква обладает множеством полезных свойств. По их мнению, люди напрасно уделяют внимание данному плоду только перед приближением Хэллоуина.
Специалисты рекомендуют употреблять тыкву по меньшей мере трижды в неделю для получения наибольшей пользы. По мнению врачей, плод, кроме прочего, способен позитивно влиять на продолжительность жизни. Тыква является одним из лучших природных источников бета-криптоксантина, который ведет борьбу с раковыми клетками, а также поставляет в организм лютеин и зеаксантин, которые улучшают зрение. Кроме того, семена рассматриваемого плода содержат триптофан, который способствует повышению настроения. По мнению специалистов, тыква также улучшает пищеварение, стабилизирует уровень сахара в организме и помогает при похудении.
Отмечается, что употреблять символ Хэллоуина следует систематически для того, чтобы поддерживать организм здоровым. Рацион также рекомендуется дополнить различными видами орехов, являющихся источниками фолиевой кислоты, особо полезной для женщин.
Специалисты рекомендуют употреблять тыкву по меньшей мере трижды в неделю для получения наибольшей пользы. По мнению врачей, плод, кроме прочего, способен позитивно влиять на продолжительность жизни. Тыква является одним из лучших природных источников бета-криптоксантина, который ведет борьбу с раковыми клетками, а также поставляет в организм лютеин и зеаксантин, которые улучшают зрение. Кроме того, семена рассматриваемого плода содержат триптофан, который способствует повышению настроения. По мнению специалистов, тыква также улучшает пищеварение, стабилизирует уровень сахара в организме и помогает при похудении.
Отмечается, что употреблять символ Хэллоуина следует систематически для того, чтобы поддерживать организм здоровым. Рацион также рекомендуется дополнить различными видами орехов, являющихся источниками фолиевой кислоты, особо полезной для женщин.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:08