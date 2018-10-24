Перед приближающимся Хэллоуином ученые рассказали о полезных свойствах тыквы





Специалисты рекомендуют употреблять тыкву по меньшей мере трижды в неделю для получения наибольшей пользы. По мнению врачей, плод, кроме прочего, способен позитивно влиять на продолжительность жизни. Тыква является одним из лучших природных источников бета-криптоксантина, который ведет борьбу с раковыми клетками, а также поставляет в организм лютеин и зеаксантин, которые улучшают зрение. Кроме того, семена рассматриваемого плода содержат триптофан, который способствует повышению настроения. По мнению специалистов, тыква также улучшает пищеварение, стабилизирует уровень сахара в организме и помогает при похудении.Отмечается, что употреблять символ Хэллоуина следует систематически для того, чтобы поддерживать организм здоровым. Рацион также рекомендуется дополнить различными видами орехов, являющихся источниками фолиевой кислоты, особо полезной для женщин.