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Индийские учёные научили ИИ искать человека на видео по описанию

Индийские учёные создали искусственный интеллект (ИИ), который научился искать на видео человека по внешнему его описанию. Новая технология позволяет найти людей по таким внешним признакам, как рост, цвет одежды, пол.

Индийские учёные научили ИИ искать человека на видео по описанию


Алгоритм является очень обширным, позволяя нейросети найти человека, осуществив ввод в поиске, например: «Мужчина 167 см в зелёном». По словам специалистов, система находит чаще всего искомого человека. Но им ещё есть над чем поработать. Точность поиска в 60% определяет созданный специалистами алгоритм. В ходе исследования, из 41 человека, которые присутствовали на видеосъемке, системой было обнаружено 28 особей различного пола и внешности. За основу данной разработки была взята сверхточная нейросеть, а также технология компьютерного зрения.

Этот метод поиска человека пригодится в разных ситуациях. К примеру, система распознавания людей может с лёгкостью определить на видео пропавших лиц. Она также может отыскивать преступников. ИИ может спроектировать маршрут человека, определить, в какое время, а также где он находился.

ИИ в будущем хотят использовать в аэропортах. Он будет исполнять те же задачи, что и сотрудники стойки регистрации, пограничники, охрана. Данная система заинтересовала руководство аэропорта «Хитроу». По их словам, при помощи данной разработки исчезнут очереди. При этом пассажиры смогут на посадку проходить без остановок для проведения формальных процедур.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:24

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