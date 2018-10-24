Меняющий форму НЛО был замечен во время трансляции на МКС





Объект находился вдали от станции, но внезапно решил немного приблизиться к камерам. Затем круглый корабль пришельцев стал походить на сигару, пока новый красный экран NASA появлялся несколько раз, пытаясь сфокусироваться на НЛО.Исследователь считает, что он может быть секретной системой ИИ, созданной для наблюдения за различными аномалиями в космическом пространстве. Вот только агентство предпочитает не афишировать информацию, что также относится к чрезвычайным ситуациям, замеченным на МКС.