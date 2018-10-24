Ученые нашли "выключатель" удовольствия от алкоголя





По словам экспертов, канал, по которому передается дофамин после употребления алкоголя, имеет название KCNK13 и является калиевым. Ученые провели эксперимент на мышах. Подопытным искусственно снизили уровень рассматриваемого молекулярного пути на 15 процентов, в результате чего они были вынуждены употреблять на 23-30% больше спиртного. Эксперты связывают это с тем, что отсутствие определенного количества дофамина вынуждало грызунов повысить объем спирта в крови для того, чтобы компенсировать недостаток его влияния.Стоит отметить, что частичное понижение влияния алкоголя на организм, по словам ученых, является лишь способом доказать сделанное ими открытие. При полном, или близком к полному, перекрытии KCNK13, станет практически невозможным получать удовольствие от спиртосодержащих напитков и, в результате, их употребление будет прекращено.