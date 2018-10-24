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Ученые нашли "выключатель" удовольствия от алкоголя

Американским ученым удалось найти “выключатель” удовольствия, получаемого при употреблении алкоголя. Эксперты утверждают, что если воздействовать на определенный молекулярный путь, спиртные напитки перестанут способствовать выработке дофамина.

Ученые нашли "выключатель" удовольствия от алкоголя


По словам экспертов, канал, по которому передается дофамин после употребления алкоголя, имеет название KCNK13 и является калиевым. Ученые провели эксперимент на мышах. Подопытным искусственно снизили уровень рассматриваемого молекулярного пути на 15 процентов, в результате чего они были вынуждены употреблять на 23-30% больше спиртного. Эксперты связывают это с тем, что отсутствие определенного количества дофамина вынуждало грызунов повысить объем спирта в крови для того, чтобы компенсировать недостаток его влияния.

Стоит отметить, что частичное понижение влияния алкоголя на организм, по словам ученых, является лишь способом доказать сделанное ими открытие. При полном, или близком к полному, перекрытии KCNK13, станет практически невозможным получать удовольствие от спиртосодержащих напитков и, в результате, их употребление будет прекращено.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 07:51

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