Японцы прекращают выпуск Nissan Almera на территории России





Nissan Almera в РФ выпускали на мощностях бренда «АвтоВАЗ» в Ижевске. Последний экземпляр Almera выпустили с черным кузовом 17 октября. Комплектацией в данном случае выступает Comfort Plus. Nissan решил досрочно закончить сотрудничество с «АвтоВАЗом» в июле этого года. Японцы за это выплатили российской компании компенсацию на сумму в 1,8 млрд руб. Раньше дилеры сообщали, что спрос на версию Nissan Almera в РФ стремительно падает.Nissan в России будет продавать только кроссоверы и нишевый спорткар версии GT-R. Стоит напомнить, что отечественная версия Nissan Almera оснащается двигателем 1.6 на 109 л.с. Транспортное средство в России стоит в районе 667 – 839 тыс. руб.