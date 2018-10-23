Каменные шары из Моховского разреза могли оставить на Земле внеземные цивилизации





Древние артефакты были созданы во времена египетских пирамид, но тогда люди не могли обработать породу и придать ей совершенный вид из-за примитивных технологий. Уфологи не сомневаются, что гуманоиды с Планеты Х могли раскрыть свои секреты мастерам.Ученые исследовали шары, имеющие различные диаметры, вот только до сих пор не могут прийти к единому мнению относительно природы их создания. Потому версия исследователей не является фантазией, учитывая различные находки археологов.