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Каменные шары из Моховского разреза могли оставить на Земле внеземные цивилизации

В Кемеровском музее давно находятся каменные шары из Моховского разреза, которые поражают людей и исследователей идеальными формами. Многие эксперты считают, что их могли оставить на Земле внеземные цивилизации.
Каменные шары из Моховского разреза могли оставить на Земле внеземные цивилизации

Древние артефакты были созданы во времена египетских пирамид, но тогда люди не могли обработать породу и придать ей совершенный вид из-за примитивных технологий. Уфологи не сомневаются, что гуманоиды с Планеты Х могли раскрыть свои секреты мастерам.

Ученые исследовали шары, имеющие различные диаметры, вот только до сих пор не могут прийти к единому мнению относительно природы их создания. Потому версия исследователей не является фантазией, учитывая различные находки археологов.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:10

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