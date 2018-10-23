Ученые обнаружили микропластик в человеческих экскрементах





Испытуемые вели дневник, куда записывали, что именно ели в течение дня. Добровольцы употребляли существенные объемы морепродуктов, в том числе рыбу. Вся пища хранилась в пластиковых контейнерах. В течение недели испытуемые сдавали анализы кала для того, чтобы ученые могли определить количество в них элементов микропластика. Наиболее распространенными представителями пластиков стали полипропилен, а также полиэтилентерефталат. Именно из них и изготавливают пластиковые контейнеры, пищу из которых употребляли участники эксперимента.Впрочем, ученые пока не называют точную причину попадания элементов микропластика в тело. По одной из версий, частицы пластика проникают в еду из-за контакта с пластиковым контейнером, а по другой – вследствие употребления рыбы, в организм которых микропластик попадает из воды.