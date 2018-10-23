Учёные: Некоторые живые организмы существуют на Марсе





По словам американских учёных, ранние исследования говорили о том, что на Марсе отсутствует кислород, в связи с этим было исключено существование среды, где могли бы существовать микроорганизмы с аэробным дыханием. Согласно новому исследованию, специалисты выяснили, что небольшое количество кислорода содержится в водах, которые находятся близко к полюсам Красной планеты, а это говорит о том, что там могут выживать бактерии и более сложные организмы.По предварительным подсчётам, на Марсе «зоны жизни» составляют немногим более шести процентов от общей площади планеты. Ранее специалисты из Брауновского университета заявляли, что в коре Красной планеты живые организмы существовали на протяжении нескольких миллиардов лет.