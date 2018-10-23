Учёные: Некоторые живые организмы существуют на Марсе
Планетологи считают, что на Марсе существуют некоторые организмы. Вода на Красной планете содержит высокую концентрацию соли, также она может быть оснащена кислородом, который необходим для поддержания жизни микробов и многоклеточных существ.
По словам американских учёных, ранние исследования говорили о том, что на Марсе отсутствует кислород, в связи с этим было исключено существование среды, где могли бы существовать микроорганизмы с аэробным дыханием. Согласно новому исследованию, специалисты выяснили, что небольшое количество кислорода содержится в водах, которые находятся близко к полюсам Красной планеты, а это говорит о том, что там могут выживать бактерии и более сложные организмы.
По предварительным подсчётам, на Марсе «зоны жизни» составляют немногим более шести процентов от общей площади планеты. Ранее специалисты из Брауновского университета заявляли, что в коре Красной планеты живые организмы существовали на протяжении нескольких миллиардов лет.
По словам американских учёных, ранние исследования говорили о том, что на Марсе отсутствует кислород, в связи с этим было исключено существование среды, где могли бы существовать микроорганизмы с аэробным дыханием. Согласно новому исследованию, специалисты выяснили, что небольшое количество кислорода содержится в водах, которые находятся близко к полюсам Красной планеты, а это говорит о том, что там могут выживать бактерии и более сложные организмы.
По предварительным подсчётам, на Марсе «зоны жизни» составляют немногим более шести процентов от общей площади планеты. Ранее специалисты из Брауновского университета заявляли, что в коре Красной планеты живые организмы существовали на протяжении нескольких миллиардов лет.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 07:07