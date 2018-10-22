Множество НЛО окружили офисное здание в Лас-Вегасе
Пользователи сетей увидели видео, опубликованное свидетелями события из Лас-Вегаса. Авторы сюжета запечатлели на камеру множество НЛО, которые окружили офисное здание в городе.
Перед такими событиями жители штата Невада заметили вереницу внеземных объектов, летящих в данном направлении. После этого летающие тарелки находились возле сооружения, скрываясь от людских глаз среди грозовых облаков.
Американцы предположили, что НЛО прибыли сюда из “Района 51”. В этом месте многие люди часто наблюдают за аналогичными технологиями пришельцев, но исследователи пока не могут объяснить, с чем связана их активность.
Перед такими событиями жители штата Невада заметили вереницу внеземных объектов, летящих в данном направлении. После этого летающие тарелки находились возле сооружения, скрываясь от людских глаз среди грозовых облаков.
Американцы предположили, что НЛО прибыли сюда из “Района 51”. В этом месте многие люди часто наблюдают за аналогичными технологиями пришельцев, но исследователи пока не могут объяснить, с чем связана их активность.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:27