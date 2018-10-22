АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 75.32 USD 65.81
Курс валют на 20.10.2018

Ученые: Кофеин способен препятствовать развитию кожных заболеваний

Китайские ученые из Университета Циндао утверждают, что кофеин способен препятствовать развитию кожных заболеваний. Исследование, проведенное специалистами, позволило выявить связь между проявлением симптомов недуга и употреблением кофе.

Ученые: Кофеин способен препятствовать развитию кожных заболеваний


Китайские ученые провели необычное исследование, участниками которого стали 82 тысячи женщин. У 4,9 тысяч из них была диагностирована болезнь розацеа, среди характерных черт которой выделяют покраснения в районе лица, а также расширение некоторых сосудов, что близки к поверхности. В ходе исследования было замечено, что употребление горячих напитков с высоким содержанием кофеина, в частности кофе, способствует значительному уменьшению симптомов заболевания.

Ученые планируют провести ряд дополнительных тестов для выявления более точной причины возникновения подобной реакции организма. Тем не менее, основываясь на имеющихся данных, врачи рекомендуют не отказываться от кофе в случае наличия какого-либо кожного заболевания.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:17

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Антибиотики к 2050 году станут опасней
Валерия заинтриговала поклонников в Instagram
Стал известен пол будущего ребёнка Эмина
В Сети выложили шпионские фото Lada Vesta SV Sport
В Британии могут запретить производство соломинок
Анита Цой перенесла хирургическое вмешательство
Анна Седокова вышла в свет в платье с откровенным
Ученые: Лабрадоры разного окраса имеют разную
Samsung разрабатывает новый смартфон с аппаратной
Родион Газманов вступился за отца после истории
Сеть 5G откроет человечеству уникальные
Эпатажная звезда «Дома-2» Саша Черно обозвала
В Набережных Челны в ДТП с фурой пострадали три
Uber Technologies планирует запуск сервиса
Забота о детях помогает самцам горилл найти пару
Частые пластические операции могут стоить Алле
Учёные обвиняют ведущий медицинский журнал в
Старшая дочь Веры Брежневой опубликовала в
В России вступили в силу измененные правила
Ученые: Кофеин способен препятствовать развитию
Уфологи: На Луне идёт ожесточённая война с
Специалисты в Казахстане протестируют
На шоу «Дом-2» возникли трудности с кастингом
Трансцендентальная медитация снижает уровень
Дочь Никиты Михалкова показала в Instagram
Захар Саленко набросился на Анастасию Ендальцеву
Мария Кожевникова появилась на светском рауте в
Валерий Рейнгольд категорически против увольнения
Ученые: Ожирение у детей связано с уровнем
В Германии магазины здорового питания продавали
Просмотреть все новости