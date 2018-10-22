Ученые: Кофеин способен препятствовать развитию кожных заболеваний





Китайские ученые провели необычное исследование, участниками которого стали 82 тысячи женщин. У 4,9 тысяч из них была диагностирована болезнь розацеа, среди характерных черт которой выделяют покраснения в районе лица, а также расширение некоторых сосудов, что близки к поверхности. В ходе исследования было замечено, что употребление горячих напитков с высоким содержанием кофеина, в частности кофе, способствует значительному уменьшению симптомов заболевания.Ученые планируют провести ряд дополнительных тестов для выявления более точной причины возникновения подобной реакции организма. Тем не менее, основываясь на имеющихся данных, врачи рекомендуют не отказываться от кофе в случае наличия какого-либо кожного заболевания.