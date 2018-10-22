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Рената Литвинова опубликовала в Instagram тайный снимок Светланы Ходченковой во время съемок "Северного ветра"

На своей странице в Instagram Рената Литвинова поделилась тайным снимком актрисы Светланы Ходченковой. Данная фотография была сделана на съемках нового проекта под названием "Северный ветер", в котором актрисы приняли с участие.

Рената Литвинова опубликовала в Instagram тайный снимок Светланы Ходченковой во время съемок "Северного ветра"

Несколько часов назад Рената Литвинова опубликовала новый снимок, в комментарии к которому она написала: "Прекрасная Света". На фотографии запечатлена актриса Светлана Ходченкова, она сидит за столом и пристально на что-то смотрит. Данная публикация привлекла внимание многочисленных пользователей Сети. Они разделились во мнениях, некоторые посчитали, что актриса действительно получилась красиво. Другие же написали, что ничего прекрасного в этом снимке нет. Несмотря на разногласия, снимок актрисы за несколько часов собрал более 23 тысяч лайков.

Рената Литвинова опубликовала в Instagram тайный снимок Светланы Ходченковой во время съемок "Северного ветра"

В последнее время Рената Литвинова редко снимается и поэтому ее поклонники выразили надежду, что вскоре увидят ее в фильме "Северный ветер". В этом проекте она приняла участие вместе со Светланой Ходченковой.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:46

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