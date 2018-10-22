Древнейший в мире лесной массив Пандо может исчезнуть из-за оленей





Специалисты утверждают, что травоядные животные, в том числе олени, питаются опавшими листьями и молодыми побегами массива. Неконтролируемые нападки животных достаточно сильно сказываются на состоянии Пандо, в связи с чем были выделены крупные средства на обеспечение безопасности долгожителя. Специалисты соорудили забор вокруг массива, однако, оказалось достаточно непростой задачей защитить 43 га земли, на которых произрастает порядка 47 тысяч тополей. Животные научились находить лазейки в заборе, а некоторые и вовсе его перепрыгивают.Эксперты полагают, что спасение лесного массива отразит способность людей к сохранению планеты. Если ученым не удастся защитить 43 га земли, говорить о планах по защите всей планеты не имеет смысла.