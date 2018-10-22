Древнейший в мире лесной массив Пандо может исчезнуть из-за оленей
Один из древнейших в мире организмов может исчезнуть по вине оленей. Несмотря на то, что лесной массив Пандо растет порядка 80 000 лет, он может исчезнуть с лица земли в связи с тем, что его восстановление теперь занимает больше времени.
Специалисты утверждают, что травоядные животные, в том числе олени, питаются опавшими листьями и молодыми побегами массива. Неконтролируемые нападки животных достаточно сильно сказываются на состоянии Пандо, в связи с чем были выделены крупные средства на обеспечение безопасности долгожителя. Специалисты соорудили забор вокруг массива, однако, оказалось достаточно непростой задачей защитить 43 га земли, на которых произрастает порядка 47 тысяч тополей. Животные научились находить лазейки в заборе, а некоторые и вовсе его перепрыгивают.
Эксперты полагают, что спасение лесного массива отразит способность людей к сохранению планеты. Если ученым не удастся защитить 43 га земли, говорить о планах по защите всей планеты не имеет смысла.
Специалисты утверждают, что травоядные животные, в том числе олени, питаются опавшими листьями и молодыми побегами массива. Неконтролируемые нападки животных достаточно сильно сказываются на состоянии Пандо, в связи с чем были выделены крупные средства на обеспечение безопасности долгожителя. Специалисты соорудили забор вокруг массива, однако, оказалось достаточно непростой задачей защитить 43 га земли, на которых произрастает порядка 47 тысяч тополей. Животные научились находить лазейки в заборе, а некоторые и вовсе его перепрыгивают.
Эксперты полагают, что спасение лесного массива отразит способность людей к сохранению планеты. Если ученым не удастся защитить 43 га земли, говорить о планах по защите всей планеты не имеет смысла.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 07:55