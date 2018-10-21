Обновление Google Camera вывело из строя множество смартфонов





Владельцы смартфонов уверяют, что до обновления все работало отлично, однако после установки камера перестала работать исправно. Сделанные снимки буквально не сохраняются, а восстановить их не представляется возможным. Владелец видит лишь миниатюру, а также возникает надпись о том, что файл не существует. Некоторые эксперты нашли решение в виде отключения функции постобработки. Впрочем, данный шаг приведет к существенному ухудшению качества изображений, в связи с чем большая часть пользователей не станет его использовать.Представители Google подтвердили наличие проблемы и начали предпринимать определенные действия по ее устранению. На данный момент единственным приемлемым решением является использование каких-либо сторонних программ для фотографирования.