Обновление Google Camera вывело из строя множество смартфонов
Обновление для программы Google Camera вывело из строя множество смартфонов. Пользователи утверждают, что после ее установки мобильные устройства больше не могут фотографировать.
Владельцы смартфонов уверяют, что до обновления все работало отлично, однако после установки камера перестала работать исправно. Сделанные снимки буквально не сохраняются, а восстановить их не представляется возможным. Владелец видит лишь миниатюру, а также возникает надпись о том, что файл не существует. Некоторые эксперты нашли решение в виде отключения функции постобработки. Впрочем, данный шаг приведет к существенному ухудшению качества изображений, в связи с чем большая часть пользователей не станет его использовать.
Представители Google подтвердили наличие проблемы и начали предпринимать определенные действия по ее устранению. На данный момент единственным приемлемым решением является использование каких-либо сторонних программ для фотографирования.
Владельцы смартфонов уверяют, что до обновления все работало отлично, однако после установки камера перестала работать исправно. Сделанные снимки буквально не сохраняются, а восстановить их не представляется возможным. Владелец видит лишь миниатюру, а также возникает надпись о том, что файл не существует. Некоторые эксперты нашли решение в виде отключения функции постобработки. Впрочем, данный шаг приведет к существенному ухудшению качества изображений, в связи с чем большая часть пользователей не станет его использовать.
Представители Google подтвердили наличие проблемы и начали предпринимать определенные действия по ее устранению. На данный момент единственным приемлемым решением является использование каких-либо сторонних программ для фотографирования.
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:00