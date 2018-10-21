Подруга Игоря Талькова назвала имя его предполагаемого убийцы





В программу «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым была приглашена вдова Игоря Талькова и несколько друзей музыканта. В ходе передачи выяснилось, что родственники и близкие музыканта провели собственное расследование и узнали, кто мог стрелять в знаменитость. Подруга Игоря Талькова высказала свое мнение и сообщила, что вина за случившееся лежит на директоре исполнителя Валерии Шляфмане. Одним из главных доказательств его вины женщина считает, что сразу после гибели музыканта тот покинул страну, отказавшись общаться со следователями.Подруга Игоря Талькова считает, что Елена Кандаурова, которая называла себя его любовницей, также может быть причастна к событиям 27-летней давности. В ближайшее время женщина собирается все собранные ею доказательства передать следствию, чтобы дело о гибели знаменитого исполнителя было возобновлено.